JR武蔵野線「東浦和駅」から徒歩約1分。かつて地域のシンボルだった「伊勢丹 アイ・プラザ東浦和店」の跡地に、新たな都市型ショッピングモールが誕生します。2026年3月28日（土）にグランドオープンとなる「イオンタウン東浦和」のコンセプトは「ウエルネス・ステーション」。深夜25時まで営業するスーパー「マルエツ」をはじめ、人気の「バーガーキング」や「プロント」、さらに駅前ニーズに応える「メディカルモール」など多彩