現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、今週の放送を含め、いよいよ残り2週間となった。視聴者の間で大きな話題となっているのが、第24週「カイダン、カク、シマス。」の予告映像だ。 参考：『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」が完璧な理由“散歩”で振り返る物語の歩み 「次回、いよいよね」という蛙のナレーションとともに流れた、トキ（髙石あかり）が暗闇の中でロウソクに火を灯し、ヘブン（