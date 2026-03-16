ジュエリーブランド「タサキ（TASAKI）」を運営するTASAKIホールディングスが、経営体制の変更を発表した。3月16日付で、リシャール・コラス（Richard Collasse）氏が取締役 兼 代表執行役社長 グローバルCEOに、代表執行役社長 CEOを務めてきた田島寿一氏は会長に就任。また、塔思蒅（上海）商業有限公司（TASAKI China）のAsia ex-Japan CEOにマシュー・ベイ氏が就いた。株式会社TASAKIの代表取締役CEOには、小田切賢太