楽天・前田健が17日のオープン戦・西武戦（ベルーナドーム）の先発を前に敵地でキャッチボールなどで調整した。前回7日のDeNA戦は3回1/3を73球、5安打2失点。「もうちょっと球数少なく、しっかりイニングを重ねられるように投げていきたい」と話した。前日はWBC準々決勝を視聴。自身は13年WBCで2勝を挙げ大会ベストナイン選出も、チームは4強止まりで「やっぱり、一回燃え尽きましたね。いつものシーズンより長く感じた」と振