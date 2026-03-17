■ＱＤレーザ 1,440円(+300円、+26.3％) ストップ高 ＱＤレーザ [東証Ｇ]がストップ高。株価は直近5連騰で、16日の高値まで5営業日で77％高という急騰劇を演じた。一方、オキサイド [東証Ｇ]も4営業日に急速に切り返し、13％高でフシ目の5000円大台に復帰した。いずれも「レーザー関連」銘柄に位置付けられていることが共通項だが、一つはAIデータセンターの膨大な電力需要に対応