イクシードは全兄にG1・6勝イクイノックスを持つ超良血。初の重賞挑戦に注目が集まる。デビュー戦は上がり3F最速で突き抜けるも、レース後に右前橈側手根骨（とうそくしゅこんこつ）骨折が判明。今回が5カ月ぶりの復帰戦となる。太田助手は「まだ若干、フレームにひ弱さがあって良いフットワークをキープするのが難しいところがある」と状態面をジャッジ。「粗削りなところをマイルドにしていければ。現状のパフォーマンスでど