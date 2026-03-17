78歳にして人生最大のブレークを迎えている“超遅咲き俳優”がいる。24年配信のネットフリックス「地面師たち」で、不動産詐欺集団に担ぎ上げられ地主になりすます老人を怪演した五頭岳夫だ。同作での演技が評価され、映画にドラマに引っ張りだこ。活躍の一方、本紙のインタビューに応じ「カメレオンみたいに芝居が変わる役者になりたい」と尽きぬ向上心を見せた。「よろしくお願いします」。取材会場に現れ、かすれた声であい