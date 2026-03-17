2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。仁村紗和演じる河瀬桃子の幼馴染み・山城拓人役として、京本大我の出演が決定！SixTONESのメンバーとして活躍するほか、ドラマ・映画に多数出演。また圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル「ニュージーズ」「モーツァルト！」「シェルブールの雨傘」などの大作で主演を務め、確固たるポジションを築いている実