札幌市豊平区の路上で、60代の女性が手提げバッグを奪われる強盗致傷事件がありました。警察が逃げた人物の行方を追っています。事件があったのは、札幌市豊平区豊平3条5丁目です。きのう（2026年3月16日）午後10時半ごろ、路上を歩いていた60代女性が、後ろから来た人物に現金数百円が入った手提げバッグをひったくられました。女性はバッグを奪われた際に前の方に転倒し、顔にけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はあり