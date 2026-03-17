17日からの日本ハム戦2連戦（エスコン）に先発予定のDeNA・デュプランティエとコックスが北海道移動後、札幌市内の施設で練習。道具が届くのが遅れたため開始時間が夜になり、行われていた日本ハムのアカデミー練習を横目に調整した。中学生の投球練習に興味津々のデュプランティエは「若きホープたちと同じ空間で練習できて良かったよ」と笑顔。2連戦はナイターのため「夜の試合はシーズンに向けて良い準備になる」と話した。