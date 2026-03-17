2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。仁村紗和演じる河瀬桃子の幼馴染み・山城拓人役として、京本大我の出演が決定！京本が演じる拓人は、スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司。初の医師役で白衣姿も。女性からもモテるムードメーカーだが、密かに幼馴染みの桃子に恋心を抱いている。気の置けない桃子との関係を崩すのが怖く告白でき