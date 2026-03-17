14年目35歳のヤクルト・小川が本拠地開幕戦となる31日の広島戦に先発することが決まった。16日に明治記念館で開かれた激励会で池山監督が「神宮の開幕投手は小川投手にお任せしたいと思います」とサプライズ発表した。2軍調整から今春初合流し「チームが勢いに乗るような自分らしいピッチングができたら」と力を込めた。激励会には同じ31日から活動を再開する人気マスコット「つば九郎」も出席した。