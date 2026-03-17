侍ジャパンは27年11月のプレミア12で、28年ロサンゼルス五輪の出場権獲得を目指す。五輪出場枠は開催国の米国を含め6枠で、今回のWBCでドミニカ共和国とベネズエラが出場を決めた。プレミア12ではアジア、欧州＆オセアニアのそれぞれ最上位1枠の出場が決定。日本はアジア枠出場チームの最上位になることが必須で、現時点で他のアジア枠は台湾、韓国が参加する。最上位を逃した場合は28年3月までに行われる最終予選でアジア、