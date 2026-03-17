西武の高橋光成投手（29）が17日のオープン戦・楽天戦（ベルーナ）で先発する。今季初となる本拠地での試合に向け「雰囲気も含めてイケイケになれる。その（ファンの）力も借りながら投げたい」と意気込みを語った。今季はオープン戦で2試合に登板。初先発した阪神戦（10日）では4回を投げて1失点だった。「（ホームでは）いろいろなことが起こると思うが冷静に対処して、いつもの試合のように入っていきたい」と初勝利を見据