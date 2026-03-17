西武は16日、山田陽翔投手（21）が9日に神奈川県内の病院で「右肘関節鏡視下クリーニング術」を受けたと発表した。実戦復帰までは4カ月を要する見込みで、前半戦の出場は絶望となった。プロ3年目の昨年は中継ぎの核としてブレーク。15試合連続無失点をマークするなど、49試合で3勝3敗、17ホールド1セーブを挙げブルペンの大きな存在となった。4年目の今季は平良が先発に再転向する中、2月の南郷キャンプは順調に調整を続けてい