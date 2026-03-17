先発ローテーションの一角を担うロッテの西野が、17日の阪神とのオープン戦（ZOZOマリン）に先発する。35歳のベテラン右腕で今春4度目のマウンド。過去3試合は計9回で7失点ながら、投球動作を微調整して徐々に調子は上向いているだけに「コンディションも良くなってきているので、明日はテンポ良く打者と勝負したい」と腕をぶした。