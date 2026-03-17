元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が16日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。WBCの準々決勝で敗退した侍ジャパンの戦いぶりを振り返った。現地フロリダで大会を取材していた松坂さんは、ヒロド歩美アナとともに試合の行われた球場ローンデポ・パークの前から生中継で出演。チームは世界一連覇を目指したが、準々決勝で無念の敗戦。松坂さんは「まずは侍ジャパンの皆さん、