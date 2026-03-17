【検証侍ジャパン〜届かなかった連覇〜（1）】連覇を目指した侍ジャパンの戦いは準々決勝敗退に終わった。最後はベネズエラに力負け。過去最多の8人のメジャーリーガーを招集して挑んだが、6大会目でワーストの8強止まり。“史上最強”とも言われていた侍に何が起こっていたのか。連載の第1回は、最大の敗因となった継投の誤算について検証する。日本の強みのはずだった。準々決勝は投手陣が、WBCでのチームワースト記録の8失