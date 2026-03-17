◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ドミニカ共和国1―2米国（2026年3月15日ローンデポ・パーク）ドミニカ共和国は強力打線が1得点にとどまり、13年大会以来2度目の優勝には届かなかった。2回に6番・カミネロが難敵スキーンズから左中間へソロを放って先制。今大会チーム15本目の本塁打で1大会の最多記録を更新しても、後が続かなかった。5回1死一、二塁ではJ・ソトが遊ゴロ併殺打、7回1死二、三塁ではタティス、マルテが連続