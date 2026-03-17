◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日ローンデポ・パーク）観衆3万6337人は前回23年大会決勝（日本―米国）の3万6098人を上回ってローンデポ・パーク史上最多。両軍ともMLBのスター選手がそろい「事実上の決勝」との見方もあった一戦を米国が2―1で制した。昨季サイ・ヤング賞に輝いたパイレーツの右腕スキーンズが過去5戦で計51得点のドミニカ共和国の強打を止めた。失点は2回のソロ被