アメリカとイランの高官がテキストメッセージなどによる直接の連絡を再開したと報道されました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は16日、アメリカのウィットコフ特使とイランのアラグチ外相の間の直接の連絡ルートがここ数日間で再開されたと報道しました。アメリカの当局者らの話として伝えたもので、アラグチ外相がウィットコフ特使に対し、戦闘終結に焦点を当てたテキストメッセージを送るなどしたということです。記事