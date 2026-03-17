17日午前1時15分ごろ、青森県の三沢漁港から北東約20キロ沖合で、広島県呉市の貨物船末広丸（748トン）と青森県八戸市の漁船第65興富丸（140トン）が衝突し、漁船が転覆したと118番があった。八戸海上保安部によると、漁船の乗組員13人のうち10人が貨物船に救助されたが、1人は意識がないという。3人が行方不明になった。漁船は沈没したとみられ、海保が行方不明者の捜索を続けるとともに、衝突の経緯を調べている。海保によ