春のクラシックロードに続く戦いは今週も繰り広げられる。土曜の中山メイン「第40回フラワーC」は桜花賞以上にオークスを見据えた牝馬の素質馬が集まった。注目は昨年12月の中山新馬戦を楽勝したゴディアーモだ。同じ中山で成長した姿を見せてくれそうだ。同じく土曜に行われる阪神メインは皐月賞トライアル「若葉S」（2着まで皐月賞優先出走権）。マテンロウゲイルが“最終切符”獲得に挑む。師走の中山でセンスあふれる走り