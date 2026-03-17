京本大我が、志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）に出演することが決定した。スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司・山城拓人役を演じる。【写真】京本大我、USJ満喫ショットが話題「30歳とは思えないポージング」「バレなかったのすごい」主人公は、幼い頃に日本人の両親を失い、父の親友で韓国有数の財閥トップの養子となっ