ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』より、TOKYO MER新メンバーとして赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志の出演が発表された。また、公開日が8月21日に決定。ティザーポスタービジュアル、最新予告が解禁された。【動画】首都直下地震という未曽有の大災害を描く衝撃的な最新予告2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKY