ボクシングのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで撃破した“神の左の継承者”増田陸（２８）＝帝拳＝が１６日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見に臨んだ。ドネアから試合後「世代交代」「勝ち続けてくれ」と言われたと明かし「約束しますと答えた。その言葉を背負って頑張っていく」とレジェンドの思いも背負うことを誓った。ＷＢＡ同級正規王者の