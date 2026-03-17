東京五輪柔道金メダリストでプロレスラーのウルフアロン（３０）が、４月１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」に出演することが１６日、分かった。ルールは４分一本勝負で、双方が柔道着で戦い、相手の背中をマットにつけて３カウントを奪うか、投げ技で一本を取れば勝利となる。全ての打撃技、関節技、絞め技、急所攻撃、かみつき行為は禁止で、１７日から挑戦者を募集する。