米映画界最大の祭典、第98回アカデミー賞の授賞式が15日（日本時間16日）、ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。ポール・トーマス・アンダーソン監督（55）の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞、監督賞など最多の6冠。日本映画として初めてメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の候補となった「国宝」は受賞に届かなかった。アンダーソン監督は作品、監督とも4度目のノミネートで初受賞。作品賞ではステージ上