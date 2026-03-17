昨年１２月に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が１６日、東京都内のホテルで開かれた。ライバルだった青木功（８３）、石川遼（３４）ら関係者約１０００人が参列。弔辞を読み上げた青木は「生涯のライバル。絶対に忘れない」と語り、喪主を務めた長男の智春さん（５４）は、父の“最後の言葉”を明かした。ゴルフ場と富士山をイメージして５０００本の花