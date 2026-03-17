投球練習する巨人・竹丸＝川崎市のジャイアンツ球場巨人の今季の開幕投手をドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手（24）＝鷺宮製作所＝が務めることが16日までに決まった。阿部慎之助監督が明らかにした。球団で新人が開幕戦で先発登板するのは1962年の城之内邦雄以来64年ぶり。27日の開幕戦は東京ドームで阪神と戦う。竹丸は16日、川崎市のジャイアンツ球場で投球練習を行うなどした。「もちろん抑えたいけど、できることは限ら