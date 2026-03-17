『タイムレスマン』、timeleszを褒める「褒賞会」完結まさかの展開で衝撃事実発覚【番組カット】猫がうらやましい…！子猫と戯れる篠塚大輝8人組グループ・timeleszが出演する17日放送のフジテレビ系『タイムレスマン』（深0：25）では、同番組の1年間を振り返り、8人の奮闘ぶりを褒めたたえる「褒賞会」の後編を送る。2025年4月から放送開始し、今春には金曜ゴールデンタイムへ昇格を果たすこととなった同番組。番組が成長