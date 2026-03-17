井端監督も世界で戦うためには、日本代表が投打に力をつけることが必要とした(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5−8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ