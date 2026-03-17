24年のスポニチ賞ステイヤーズS覇者シュヴァリエローズは長丁場で反撃を誓う。メルボルンC23着からの海外遠征帰りだった暮れの有馬記念は10着。久保助手は「（馬群に）沈んでいくような感じじゃなく、バテずに最後まで踏ん張ってくれました」と振り返る。8歳初戦となるが「年齢を感じさせず若いです。前回の状態は良かったけど、今回もいいですよ。長い距離で自分の競馬をしてくれたら」と期待を寄せた。