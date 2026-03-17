レッドバンデは前走・箱根特別を4番手からメンバー最速の3F33秒0で楽勝。大竹師は「残り5Fから（1F）11秒台をずっと刻んで、満足のいく内容でした」と振り返る。現3勝クラスで格上挑戦にはなるが、昨秋セントライト記念（3着）でミュージアムマイルと0秒1差、菊花賞5着の実績は光る。大竹師は「菊花賞の時はハミをかんでいたが、今は調教でもそこまで力まなくなっている。折り合いに進境が見られるので距離は大丈夫です。格上