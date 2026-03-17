今月1日に「よこはま・たそがれ」発売55周年を迎えた五木ひろし（78）が16日、東京国際フォーラムで55周年記念ツアーの東京公演を開催した。14日に誕生日を迎えたばかりとあって、「おめでとう！」の掛け声が飛び交う中、五木としてのデビュー曲「よこはま…」でオープニング。数多いヒット曲を1970年代、80年代、90年代、平成、令和と時代ごとに36曲を並べて立て続けに聴かせる、五木ならではのステージを展開した。「ほと