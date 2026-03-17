昨年１２月に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が１６日、東京都内のホテルで開かれた。ライバルだった青木功（８３）、石川遼（３４）ら関係者約１０００人が参列。野球界からも多くの関係者が訪れた。ソフトバンクの王貞治会長、巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏が取材に応じ、故人をしのんだ。尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）の野球部のエ