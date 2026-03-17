米Appleは3月16日（現地時間）、オーバーイヤー型ヘッドフォン「AirPods Max 2」を発表した。同社独自のH2チップを搭載し、アクティブノイズキャンセリング（ANC）性能を高めたほか、数多くのコンピュテーショナルオーディオ機能が利用可能になった。3月25日より予約受付を開始し、4月上旬に発売する。価格は89,800円（税込）だ。カラーラインナップは、ミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの全5色展開となる