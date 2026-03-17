ドジャース・山本由伸（２７）が開幕投手を務めることが１６日（日本時間１７日）に決まった。ロバーツ監督がアリゾナ州グレンデールで発表した。ＭＬＢ公式サイトなど複数のメディアが報じた。２年連続の大役で、本拠地ドジャー・スタジアムで２６日午後５時３０分（同２７日午前９時３０分）開始のダイヤモンドバックス戦で先発マウンドに上がる。山本はメジャー２年目の昨季、３月１８日に東京で行われたカブスとの開幕戦に