右ふくらはぎ肉離れでリハビリ中の巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１６日、今週から全力ダッシュを再開することを明かした。左足関節捻挫で離脱していた三塚琉生外野手（２１）は１８日の３軍・東北学院大戦（Ｇ球場）で実戦復帰する予定だ。浅野は２月５日の負傷後は再発防止に細心の注意を払いつつ、「８割走」を再開している。外野ノックでは課題としてきたスローイングも安定し「ミスが続かなくなりました。自主トレから送