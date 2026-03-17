巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が３月２７日の阪神戦（東京Ｄ）で開幕投手を務めることが１６日までに決まった。「開幕は竹丸で行く」と阿部監督が明言した。エース・山崎伊織投手（２７）の緊急離脱があった中、開幕投手経験のある戸郷、田中将、則本ら多くの先発候補がひしめく中、なぜルーキー左腕が選ばれたのか。＊＊＊＊＊＊＊＊竹丸抜てきの一番の理由は、先発ローテの絶対的中