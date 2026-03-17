Ｊ１東京Ｖが１６日、ヴェルディグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグ第７節・川崎戦（１８日・味スタ）に向けて非公開で全体練習を行った。全員が９０分間戦い抜いて連敗を２で止めた１４日の浦和戦（１〇０）から中３日で迎える今季初の連戦に向けて城福浩監督は「とにかくチームとして継続していくものと、メンバーの選手層を厚していくという、両方をトライできるといいかなと思っている。一昨日（の浦和戦で）やれた良