阪神・才木がフォークの“落ちすぎ”に注意を払い、17日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発登板する。強風の影響で落ち方や曲がり幅など変化が極端になる球場特有の環境にも「その場の状況に対応するだけ」と冷静だ。前回10日の教育リーグ・オリックス戦ではフォークで空振りを奪うなど、5回6奪三振と好投。24年6月2日ロッテとの交流戦では完封勝利を挙げた。思い出のマウンドでは課題にしている直球の出力維持とスライダーの制球