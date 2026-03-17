第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した侍ジャパンのNPB組は16日、成田空港着のチャーター機で帰国した。チームは準々決勝・ベネズエラ戦で敗退も、大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は阪神・森下翔太外野手（25）の実力を高評価。将来的にメジャーで見たい日本選手について「森下だね」と即答。途中出場した同戦では3ランを放つなど存在感を発揮した若虎がメジャーに認められた。マイアミで描いた