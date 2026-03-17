第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した侍ジャパンのNPB組は16日、成田空港着のチャーター機で帰国した。大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は阪神・佐藤輝の打撃も評価した。準々決勝・ベネズエラ戦には「2番・右翼」で先発出場。1点劣勢で迎えた3回1死二塁では目の前で大谷が歩かされた。申告敬遠で出塁した直後に右翼線へ一時同点となる適時二塁打を放った。「（打撃は）本当に印象的で、とて