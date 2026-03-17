阪神のルーカスが髪の毛を切り、心身ともに万全の仕上がりだ。「良い感じに切ってもらえた。開幕へ向けて見た目も気持ちもスッキリしたよ」。ディベイニーの紹介で店舗に出向いたという。光った笑顔と同様に、マウンドでの安定感も際立っている。前回10日の西武戦では3回無失点と快投。新助っ人左腕は「順調にきている証拠。開幕が楽しみ。自分の投球をするだけ」と順調な調整ぶりを強調した。