阪神の嶋村が開幕1軍入りに向け、オープン戦の残り5試合も気負わずに全力を尽くす。近日中にはWBC出場を終えた坂本がチームに合流する。それでも22歳捕手は「自分がレベルアップするために、どういう練習をして、どういうステージにいけばいいのかを考えてやっていきたい」と冷静に意気込んだ。17日のロッテ戦（ZOZOマリン）から、新しい背番号85のユニホームでプレーする予定。まずは捕手の3枠目の座を確保すべく、「最善を尽