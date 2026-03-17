阪神・中野拓夢内野手（29）が16日、集計記録が残る65年以降では球団初となるオープン戦とレギュラーシーズンの「ダブル制覇」を思い描いた。オープン戦は目下6勝3敗1分けで、日本ハム、DeNAに0・5ゲーム差の3位。きょう17日からのロッテ2連戦（ZOZOマリン）を含む残り5試合を本番モードで臨み、悲願のリーグ連覇へ「勝ちグセをつける」と宣言した。悲願へ突き進む猛虎の目には「勝利」しか映らない。2月21日中日戦から幕を開