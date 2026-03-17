阪神の岡城はWBC出場を終えてチームに合流する森下から、全てを吸収する。同じ右打ちの外野手であるドラフト3位ルーキーは「ホームランも打っていますし、守備も、いろいろ学ぶところはあると思う。走攻守、全てにおいて会話させていただきたい」と目を輝かせた。開幕1軍争いは最終盤。「（侍ジャパン組ら）主力の選手が増える中で、自分らしさをつくり出して、何とか生き残っていきたい」と話した。