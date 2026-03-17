ハッピーエンジェルは牡馬相手の前走・クロッカスS2着。3番手から粘り強く伸びて善戦した。武市師は「思っていたよりも掛からずに運べて、最後に脚を使ったのは良かった」と振り返った。前走と同じ左回り1400メートルで重賞挑戦。「コースは合いそうですし、前走と同じような競馬ができれば楽しみ」と期待を込めた。