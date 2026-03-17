村上が正捕手との“一発リハ”で開幕へ向かう。既に藤川監督は27日巨人との開幕戦（東京ドーム）は村上―坂本のバッテリーで臨むことを公表。ただ、今春は坂本がWBCに出場していたため実戦では一度もコンビを組めていない。本番までに息を合わせる機会は一度。それが20日のオリックス戦（京セラドーム）となる。「（坂本さんとは）3年間（バッテリーを）組んできている。そんなに困ることはないかなと思います」自身を知り尽